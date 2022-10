Per il party di Halloween in discoteca a Milano Marittima arriva il tik-toker "aristocratico" ospite nei salotti televisivi

Al Pineta Disco arriva Leonardo Maini Barbieri, il nobile tik-toker da un milione di follower Né “tronisti” né soubrette. A Milano Marittima la guest-star del mega-party di Halloween sarà il blogger fashion-aristocratico che piace a Barbara D’Urso. Per questa volta né “tronisti” né soubrette. La guest-star del Pineta Disco per il mega-party di Halloween in programma domani sera (31 ottobre) a Milano Marittima ha le movenze fashion-aristocratiche di Leonardo Maini Barbieri, il celebre tik-toker da quasi un milione di followers, diventato celebre al grande pubblico televisivo per le sue ricorrenti ospitate nel salotto di Barbara D’Urso.

Carpigano di nascita, grande appassionato del luxury e proveniente da una nobile famiglia modenese (il padre è un marchese, la madre una contessa), ad appena 20 anni Leonardo Maini Barbieri è già diventato un’icona social. Il giovane - che tutti chiamano “il principe” - è un grande amante della moda e, ogni giorno, sfoggia i suoi outfit griffati: borse costose e di nicchia, foulards di brand come Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent, Dior e moltissimi altri.