Per il 'World clean up day' i volontari raccolgono 40 kg di rifiuti a Lugo

Sabato mattina a Lugo, in occasione del World Clean-Up Day, un gruppo di 17 volontari si è riunito per pulire le strade della città ed ha raccolto 40 chili di rifiuti. Il gruppo, creatosi grazie all’operato del local ambassador dell’iniziativa Federico Benini, ha potuto compiere il lavoro grazie agli strumenti donati dal Comune di Lugo, come guanti e sacchi della spazzatura.

“È confortante e positivo assistere a momenti di volontariato attivo impegnato nella pulizia della città, nel ripristinare il decoro delle vie, delle piste ciclabili, dei parcheggi in varie zone della città - commenta Maria Pia Galletti, Assessore all’Ambiente – La raccolta di 40 kg di rifiuti abbandonati, gettati a terra testimonia come sia importante che tutti su impegnino nella pulizia delle aree pubbliche, a tale scopo utilizzare i contenitori della raccolta differenziata presenti capillarmente sul territorio. Ringrazio tutte le persone che hanno risposto all' invito dell'Eco Green World Clean Up Day e in particolare Federico Benini che lo ha organizzato e che ha scelto la città di Lugo per svolgerlo. Nei prossimi mesi come assessorato continueremo ad organizzare eventi di raccolta rifiuti per rendere più vivibile, bella e accogliente la nostra città e per educare le persone mantenerla tale, insieme a varie iniziative informative".