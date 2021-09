Per Ironman modifiche alla raccolta rifiuti porta a porta a Milano Marittima

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 settembre, in concomitanza con l’evento sportivo Ironman, nella zona centrale di Milano Marittima per le utenze servite dai calendari rosa (famiglie) e grigio (attività) cambiano gli orari per il servizio di raccolta porta a porta. L’esposizione di tutte le tipologie di rifiuti raccolte a domicilio andrà effettuata dalle ore 23 della notte precedente la raccolta alle 3 del mattino seguente (anziché dalle ore 12 alle 13).

Nello specifico: calendario rosa (famiglie): organico/sfalci dalle 23 di venerdì alle 3 di sabato; calendario grigio (attività): organico e cartone, dalle 23 di venerdì alle 3 di sabato e dalle 23 di sabato alle 3 di domenica; indifferenziato dalle 23 di sabato alle 3 di domenica.