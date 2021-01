Per l'Epifania aperto il mercato di via Sighinolfi-piazza Zaccagnini

Mercoledì 6 gennaio si svolgerà il mercato cittadino in via Sighinolfi-piazza Zaccagnini. Essendo in vigore le disposizioni della zona rossa saranno presenti solo determinate categorie merceologiche: prodotti alimentari; fiori, piante e bulbi; profumi e cosmetici; prodotti per l’igiene della casa e della persona; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati. Saranno rispettate tutte le misure anticovid individuate dal protocollo approvato dall’ordinanza regionale.