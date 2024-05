Per la Festa della mamma tornano le azalee solidali Ior: dove trovarle

Più di seicento volontari: un dispiegamento di forze incredibile per l’occasione di solidarietà e di lotta contro il cancro più bella dell’anno, la Festa della Mamma. L’Istituto Oncologico Romagnolo si presenta col vestito migliore al fine settimana, e per sabato 11 e domenica 12 maggio è pronto a invadere le piazze della Romagna con le sue coloratissime azalee solidali. Dopo aver dato a tutti la possibilità di acquistare direttamente online, dal proprio sito internet, la cartolina piantabile a sostegno della ricerca scientifica, e aver fatto “sbocciare” le nove sedi sparse sul territorio mettendo a disposizione il regalo per la donna più importante a chiunque volesse giocare d’anticipo, è arrivato finalmente il momento di tornare a fare pratica di solidarietà in presenza. Sono previste più di 200 postazioni in tutta la Romagna: una straordinaria festa di volontariato, con 600 persone coinvolte che in maniera assolutamente altruistica e gratuita si mettono a disposizione per tornare a fare la differenza e sostenere la ricerca scientifica che dona le speranze più promettenti e innovative di cura per i tanti che lottano contro il cancro ogni giorno.

La sede IOR di Ravenna ha ricevuto anche gli “in bocca al lupo” del Vicesindaco, Eugenio Fusignani, che nella mattinata odierna è passato a scegliere l’azalea insieme a Mario Pretolani, Presidente dell’Associazione Volontari e Amici dello IOR, e Giusy Ferrara, Presidente dell’Associazione Culturale “Musica e Benessere”: quest’ultima ha anche approfittato dell’occasione per consegnare l’assegno di 1.000 euro per il concerto di fine anno tenutosi al Teatro Alighieri che ha visto come protagonista il tenore turco Deniz Leone. Il contributo andrà all’opera di umanizzazione e ristrutturazione del reparto di Oncologia del “Santa Maria delle Croci” per renderlo sempre più accogliente: un impegno al fianco della lotta contro il cancro che verrà ribadito il 5 ottobre, sempre al Teatro Alighieri.

"Mai come in questo caso “fare la differenza” assume un significato concreto: la Festa della Mamma 2023 portò alla causa circa 290.000 euro, frutto di più di 15000 azalee vendute – spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – un risultato straordinario anche in considerazione del fatto che vi furono le prime avvisaglie del violento alluvione che ha poi colpito nei giorni seguenti così duramente il territorio in cui viviamo. Sono cifre che premiano l’impegno dei tanti volontari che in questo fine settimana sottraggono anche solo un’ora alle proprie famiglie e alle proprie passioni per dedicarsi a chi soffre, e che nel 2023 rimasero stoicamente al proprio posto sotto l’ombrello pur di non venir meno al proprio “dovere”. A un anno di distanza la nostra Romagna tornerà in fiore e lo farà appunto grazie a questa grande festa di solidarietà, che riconferma quanto sia importante il ruolo del volontariato nelle nostre vite e per il benessere della nostra società. Come sempre ci sarà grande competizione tra campanili per decidere qual è la Provincia o il Comune più solidale: una rivalità tutto sommato divertente e sana, che innescherà ancor maggiori motivazioni per raggiungere i risultati straordinari che tutti ci aspettiamo e avvicinarci ad un futuro sempre più libero dal cancro".

Ai banchetti in presenza si aggiunge la possibilità della cosiddetta “azalea sospesa”, da recapitare a tutte le mamme e le pazienti ricoverate negli Hospice della Romagna. Un dono a sorpresa, un gesto di vicinanza alle donne che stanno affrontando nelle strutture di Villa Adalgisa di Ravenna, Villa Agnesina di Faenza, “Corelli Grappedelli” di Lugo, nonché a Savignano e a Rimini, le fasi più critiche della malattia. Chiunque voglia approfittare di questa bella iniziativa di solidarietà può farlo collegandosi al sito dedicato https://shop.ior-romagna.it/festa-della-mamma.html ed effettuando una donazione direttamente online.

Per i cittadini della provincia di Ravenna che invece vogliono donare alla donna più importante della loro vita una splendida azalea, l’appuntamento è nelle location elencate di seguito. La lista completa si trova sempre sul sito www.ior-romagna.it.

