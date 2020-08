Per la 'Pink Week' la Romagna s'illumina di rosa dal mare fino all'appennino

La "Pink Week" ha colorato di rosa tutta la Romagna. Mai così uniti entroterra e costa: si è distinta la vocazione ospitale e accogliente della Riviera, capace di unire organizzazione, sicurezza e divertimento ma a un metro d’amore così come si è riaffermata l’offerta storica, naturalistica e artistica delle colline. Spettacoli circensi, cantastorie, burattini, magia e giochi di luce per i bambini, da sempre al centro della programmazione della riviera. Scenari magici, atmosfere lounge ed eventi diffusi che hanno visto giovani, famiglie, cittadini e turisti davanti agli schermi dei cinema all’aperto, ai palcoscenici nelle piazze e nelle arene, con i teli sulle spiagge o nei prati al tramonto, degustando i sapori della tradizione o facendo sport in contesti inusuali.

“La Notte Rosa è da 15 anni la festa dell’estate, un momento di convivialità e di leggerezza - commenta il Presidente di Visit Romagna Andrea Gnassi - E soprattutto, quest’anno, è una parte importante di una strategia ideata e voluta dalla Regione e dai Comuni della Romagna. La Pink Week si è riconfermata l’occasione per stare insieme e per godere di iniziative molto diverse le une dalle altre, ma accumunate dalle grandi emozioni che tutte hanno saputo evocare. Sorrisi, allegria e voglia di godere della spiaggia, dei giardini e dei borghi: solo la Romagna ha saputo costruire un progetto così ampio e diffuso da permettere a tante persone di vivere attimi di spensieratezza in totale sicurezza. Da giugno, con la campagna ‘La Romagna è il sorriso degli italiani’, passando per la Settimana Rosa, abbiamo dimostrato che gli eventi, se ben gestiti, possono essere momenti di rinascita, abbiamo dimostrato che le persone hanno voglia di stare insieme e di condividere piccoli grandi momenti di gioia. Abbiamo dimostrato che La Notte Rosa è davvero un evento unico in Italia, capace di adattarsi ai cambiamenti sprigionando lo stesso entusiasmo della prima edizione. Il nuovo format è piaciuto al pubblico che ne ha apprezzato la varietà e la rilassatezza, un test per fare importanti valutazioni anche per i prossimi anni”.

"Questa singolare edizione della Notte Rosa - sottolinea Andrea Corsini, assessore regionale al turismo - e il suo positivo esito ci forniscono preziose indicazioni per il futuro. La Romagna tra costa ed entroterra si è dimostrata un palcoscenico ideale con la sua ricchezza ed eterogeneità di luoghi e situazioni e il successo dei tanti eventi slow - dalle escursioni all’alba in salina allo yoga al tramonto, passando per l’enogastronomia e la cultura - detta la linea per la programmazione degli anni a venire. Agosto non si poteva aprire in modo migliore per la Riviera Romagnola e per le prossime settimane i segnali sono incoraggianti. L’estate quest’anno avrà una coda lunga, con un settembre ricco di appuntamenti, in primis quelli sportivi di caratura internazionale, ma anche quelli legati all’arte e al food, che mi auguro compenseranno in parte le perdite economiche della primavera, assieme alla boccata d’ossigeno del Decreto Agosto approvato dal Governo. Decreto che recepisce molte delle richieste avanzate dalla nostra Regione attraverso un confronto molto positivo con il Ministro Franceschini e la Sottosegretaria Bonaccorsi, ai quali va tutto il nostro ringraziamento".