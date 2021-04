Per la prima volta dopo mesi zero nuovi contagi a Faenza. Il sindaco: "Un giorno da ricordare"

"E poi ci sono giorni come questi. Dopo lunghissimi mesi, per la prima volta registriamo zero casi positivi al Covid nella nostra città". A parlare è il sindaco di Faenza Massimo Isola, che commenta i dati del bollettino Covid di martedì. Faenza nelle scorse settimane era stata una tra le zone a registrare il più alto numeri di contagi a livello regionale. ?"Certo, sappiamo che statisticamente il martedì è una giornata con meno positivi perché nel finesettimana viene processato un numero di tamponi inferiore - spiega il primo cittadino - Che la battaglia sarà ancora lunga e che dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione. Però è un giorno da ricordare".