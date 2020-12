Per le feste natalizie sospesa la sosta a pagamento in centro a Bagnacavallo

In occasione delle festività natalizie, in accordo con le associazioni di categoria e la rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”, da sabato 5 dicembre fino al 6 gennaio sarà sospesa la sosta a pagamento in via Mazzini, in piazza della Libertà e al pianoterra del parcheggio Santa Chiara, a Bagnacavallo. La sosta a pagamento sarà sostituita dalla sosta con disco orario a 60 minuti.