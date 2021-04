Per le vacanze gli hotel offrono l'assicurazione per il proprio amico a 4 zampe

Un nuovo tassello si aggiunge alla proposta degli albergatori aderenti al club di prodotto “Cervia for pet” - nato dalla collaborazione tra Federalberghi Cervia e l’azienda romagnola di prodotti per animali Robinson pet shop: i clienti che viaggiano con il proprio animale domestico troveranno nel kit di benvenuto anche una polizza assicurativa. Padroni e animali da compagnia potranno godersi serenamente le vacanze grazie all’assistenza veterinaria a disposizione 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Il progetto ha l’obiettivo di concentrare gli albergatori su un target, i clienti che viaggiano con il proprio animale domestico, facendo trovare hotel e servizi specializzati e sorprendendo il cliente con attenzioni e novità. Federalberghi Cervia ha chiesto all'amministrazione comunale più servizi per animali da compagnia, a partire da una nuova area di sgambamento all’anello del Pino, ma soprattutto una visione più ampia per rendere la località più attraente possibile.

Federalberghi però ha pensato non solo di proporre un nuovo prodotto turistico ma di arricchire il progetto: gli hotel aderenti all’iniziativa potranno disporre di nuovi prodotti e consulenze per offrire vacanze più comode e attraenti. Queste località infatti offrono già molti servizi e attività alternative per passare una vacanza insieme ai nostri amici a 4 zampe. Le strutture ricettive aderenti al club di prodotto potranno offrire un kit di benvenuto da regalare ai propri clienti che viaggiano con il proprio animale da compagnia; mettere a disposizione informazioni ad hoc all’interno delle strutture come cartine della località di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata personalizzate che evidenziano i servizi per animali presenti nel comune (passeggiate, toelettature, veterinari, negozi, orari utilizzo spiaggia); usufruire della promozione buoni vacanza che darà la possibilità di spendere fino a 100 euro per un soggiorno minimo di 5 notti negli hotel aderenti.