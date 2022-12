Per Natale arrivano le Pigotte realizzate dagli studenti dell'IPS Olivetti Callegari

Tra le “casette” che per tutte le feste animeranno il mercatino natalizio che si tiene in Piazza del Popolo, quest’anno un piccolo spazio è riservato anche all’I.P.S. “Olivetti-Callegari” di Ravenna, che per la prima volta prende parte al “Progetto Pigotte” dell’Unicef. Infatti, alcune delle celebri bambole di pezza che da anni caratterizzano il Natale Unicef, sono state confezionate dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto professionale ravennate nell’ambito delle attività di psicomotricità. Come tutte le altre Pigotte si potranno “adottare” direttamente alla casetta dell’Unicef, dove le volontarie saranno presenti fino all’Epifania tutti i giorni al pomeriggio dalle 15,15 alle 19, e nei fine settimana anche al mattino dalle 10 alle 12.

Il gruppo di lavoro “Olivetti-Callegari” si è formato all’interno del plesso di via Umago, come spiegano le proff.sse Angela Rosato e Marina Lo Curto, insieme all’educatrice Anna Del Prete, «proprio per sensibilizzare gli studenti sia ai temi della solidarietà che a quelli del riciclo di materiali e quindi della sostenibilità, tanto che parallelamente alla creazione delle Pigotte – ognuna corredata di una propria carta d’identità che ne testimonia anche il“luogo di nascita” - gli stessi ragazzi hanno realizzato diversi oggetti utilizzando materiali di riciclo e di recupero». Giocattoli, decorazioni natalizie, portacandele o portapenne… che saranno proposti a chi vorrà visitare la scuola (l’open night è previsto per il prossimo 16 dicembre) e il cui ricavato sarà devoluto sempre all’Unicef.