Per non dimenticare le vittime della mafia: esposti a Ravenna i resti dell'auto di scorta di Falcone

Nell'ambito delle iniziative del “memorial day” per non dimencare tutte le vittime del terrorismo e della mafia, il Sindacato autonomo di Polizia Sap martedì mattina ha portato il suo omaggio alla 'Quarto Savona 15', l’auto di scorta al giudice Giovanni Falcone nella strage di Capaci, e a Tina Montinaro, vedova di Antonio, caposcorta di Falcone. In piazza Garibaldi i colleghi del sindacato hanno reso omaggio alla vettura e incontrato la vedova Montinaro. Presenti, tra gli altri, il Questore Giuseppina Stellino e il Prefetto Castrese De Rosa.

"Il contachilometri di quella macchina non si è fermato il 23 maggio 1992 - commentano dal Sap - ma, a distanza di 30 anni, continua a percorrere strada sulle gambe dei poliziotti che conservano la memoria di quelle stragi e si inchinano commossi al sacrificio dei loro colleghi e di tutte le vittime della mafia".