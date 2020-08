Per Notte Rosa, San Lorenzo e Ferragosto bagni aperti fino alle 3 di notte

Per la "Pink week" e altri eventi l’ordinanza emessa dal sindaco Michele de Pescale indica una deroga degli orari di apertura degli stabilimenti balneari e l’orario degli spettacoli, piccoli trattenimenti e manifestazioni autorizzate che i bagni organizzano, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza vigenti sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19. Potranno, quindi, posticipare la chiusura alle 3 del giorno successivo il sabato 8 agosto, in occasione dell’ultima serata dedicata alla Notte Rosa, il 10 agosto (notte di San Lorenzo), il 14 agosto (vigilia di Ferragosto) e il 12 settembre. In queste serate l’accesso in spiaggia è conseguentemente consentito fino alle 3.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.