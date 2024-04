'Per un borgo San Rocco', una rassegna di eventi per valorizzare il quartiere

La seconda edizione del progetto “Per un Borgo San Rocco” si arricchisce di una serie di novità e appuntamenti che rivelano le diverse sfaccettature e peculiarità dello storico borgo. Il programma completo è stato presentato questa mattina durante la conferenza stampa organizzata dal Comitato ripensandoRavenna al ristorante Alexander. In programma eventi culturali e sociali che mirano a rivitalizzare e valorizzare questa importante area della città.

Costruito intorno a un'antica parrocchia e arricchito da storiche osterie, il Borgo San Rocco è un crocevia di tradizioni e storie che si intrecciano con il tessuto urbano ravennate. L'iniziativa, promossa per il secondo anno consecutivo dal Comitato ripensandoRavenna in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, l’associazione Il Borgo e gli abitanti e commercianti del quartiere, si propone di coinvolgere imprese, istituzioni e il terzo settore nella rigenerazione di questa preziosa zona di interesse storico.

Si parte nel pomeriggio di oggi con "A Spasso per il Borgo", un percorso alla scoperta dei beni comuni, guidato da esperti locali e arricchito da narrazioni che raccontano la storia e le tradizioni del luogo. Il 4 e 5 maggio tornerà poi la "Festamercato di Via de' Tomai" che integra il mercato con un percorso itinerante nelle strade circostanti, offrendo un'esperienza unica che celebra la memoria e l'identità del Borgo San Rocco. Il 28 settembre l’evento "Cibovagando Diportainporta" proporrà un tour gastronomico tematico che coinvolge gli attori del Borgo e offre un'occasione per scoprire le prelibatezze locali. "Un Borgo da Film!" invece promuove una raccolta di foto e interviste d'epoca, oltre a proiezioni di film sui Borghi ravennati. Infine, la Festamercato dell’area Mugnai/il Cervo si tradurrà in una giornata di festa con protagonisti i due Circoli e i cuochi di CheftoChef emiliaromagnacuochi coinvolgendo gli abitanti del vicinato.

Franco Chiarini di ripensandoRavenna sottolinea: "Per il secondo anno presentiamo il cartellone per promuovere il Borgo San Rocco da parte del Comitato ripensandoRavenna insieme all'amministrazione comunale e ai cittadini ed esercizi del Borgo. Imprese, istituzioni e terzo settore per condividere progetti di rigenerazione di un’area storica di Ravenna. I Tour per conoscere il Borgo, gastronomia di qualità, feste di strada e un progetto fotografico con gli attori del Borgo."

"Confermiamo il nostro impegno diretto nel supportare il progetto 'A spasso nel Borgo'. Trail Romagna sarà la guida logistica di questa esperienza, mettendo a disposizione tutto il supporto necessario per rendere indimenticabili gli urban trekking previsti - dichiara Ciro Costa di Trail Romagna - Il primo appuntamento si terrà proprio questo pomeriggio con Marcello Landi e la partecipazione di Giovanna Montevecchi e Mauro Mazzotti. In questa occasione, accompagneremo i partecipanti alla scoperta della ricca storia di questo bellissimo borgo. Lungo il percorso che va da via Cesarea a via Ravegnana, approfondiremo il tema dei beni comuni: scuola, acqua e cibo, sottolineando l'importante rapporto con le vie d'acqua".

La collaborazione tra il Comitato ripensandoRavenna, l’Amministrazione Comunale e i negozianti ed artigiani del Borgo San Rocco e l’associazione Il Borgo si conferma fondamentale per la realizzazione di queste iniziative, che promuovono la conoscenza e la valorizzazione del Borgo San Rocco. L'invito è aperto a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, gli appassionati e le appassionate di storia, gli amanti e le amanti della buona cucina e della cultura locale, affinché si uniscano a questa esperienza che celebra l'identità e il patrimonio del Borgo San Rocco di Ravenna.