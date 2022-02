Per una città più verde: a Faenza si distribuiscono piante gratuite

Sabato 12 febbraio dalle 9 alle 12, in piazza della Libertà a Faenza, sarà replicata la giornata dedicata alla distribuzione gratuita delle piante. L’iniziativa è stata organizzata dal Servizio Ambiente, manutenzione del verde e decoro urbano dell’Unione in collaborazione con le associazioni di volontariato faentine. Le piante sono invece state fornite dalla Regione Emilia- Romagna. Lo scopo è quello di sensibilizzare sull’importanza del verde attraverso la cura degli spazi pubblici e privati. Durante la distribuzione i tecnici del Servizio forniranno consigli sul come mettere a dimora le piante e prendersene cura.