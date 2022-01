Per una città più verde: si piantano 1.100 nuovi alberi a Castel Bolognese

Nel mese di febbraio prenderà il via a Castel Bolognese “4BoschiCB”, un progetto di piantumazione di 1.100 nuovi alberi che saranno messi a dimora in quattro aree castellane per farle diventare dei veri e propri boschi urbani. Le aree in questione sono quella a fianco del cimitero, l'area verde di Viale della Repubblica, quella sul bacino di laminazione tra Via Biancanigo e via dei Mille e infine una porzione dell'area verde di via del Donatore, per un totale di circa 27.000 metri quadri.

Oltre alla piantumazione è prevista la realizzazione degli impianti di irrigazione per aumentare le possibilità di tenuta delle piante. Il progetto avrà un costo totale di 50.000 euro, dei quali circa 37.000 finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del programma di forestazione regionale e circa 6.000 finanziati da Hera. La quota restante verrà finanziata dalle casse comunali.

“Un lavoro importante – ha dichiarato il sindaco Luca Della Godenza - che contribuirà a migliorare l'ambiente castellano con piante autoctone. Il primo momento migliore per piantare un albero era vent'anni fa, il secondo è adesso".