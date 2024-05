Percorsi di addestramento per la sicurezza: forze di polizia 'a scuola' di brazilian jiu-jitsu

Si è appena concluso il seminario di formazione Bjj4Police livello 1, ospitato presso la palestra della Questura di Ravenna. Organizzato dalle segreterie provinciali del SIULP di Ravenna, Rimini e Forlì/Cesena, in collaborazione con il SIULP Nazionale, l'evento rappresenta un importante traguardo nel percorso di addestramento delle forze dell'ordine italiane. Il format, consolidato nelle forze di polizia americane, canadesi e brasiliane come materia obbligatoria, si sta affermando anche in Italia. Grazie all'impulso del SIULP Nazionale, della Fondazione Sicurezza e Libertà e dell'EPS OPES, l'Emilia-Romagna ha raggiunto la sua seconda edizione di questo seminario, che è la quinta tappa a livello nazionale. L'Emilia-Romagna si distingue come la regione con il maggior numero di poliziotti certificati nel programma Bjj4Police (dove bjj è l'acronimo inglese di brazilian jiu-jitsu, arte marziale e metodo di difesa personale, ndr), attualmente cinquanta, su un totale di 150 presenti nelle regioni Lombardia, Piemonte e Lazio. Questo format di difesa operativa si sta rivelando un potente strumento di aggiornamento e sviluppo delle competenze operative. I questori delle province di Ravenna, Lucio Pennella, di Rimini, Olimpia Abbate, e di Forlì/Cesena, Claudio Mastromattei, hanno riconosciuto ufficialmente il potenziale di questo modello didattico come conforme all'articolo 20 dell'accordo nazionale quadro.

Questo riconoscimento sottolinea l'importanza di integrare tali metodologie formative nell'aggiornamento delle competenze operative delle forze di Polizia. La validazione del modello formativo ha incentivato numerosi appartenenti della Polizia di Stato, provenienti dalle province romagnole, a intraprendere il percorso formativo proposto. Durante le tre giornate intensive di seminario, gli operatori hanno totalizzato oltre 20 ore di pratica, dimostrando grande impegno e attenzione verso un campo destinato a diventare essenziale nella formazione professionale nel settore della sicurezza. Questa iniziativa non solo ha rafforzato le competenze operative dei partecipanti, ma ha anche gettato le basi per una più ampia diffusione di queste pratiche formative tra i professionisti della sicurezza, promettendo di diventare un elemento chiave nella formazione continua delle forze dell'ordine italiane. La Polizia di Stato italiana, prima in Europa a integrare questo format, dimostra l'impegno del SIULP nel promuovere la sicurezza e la tutela degli operatori di polizia, frequentemente vittime di aggressioni fisiche. Ogni tre ore, un operatore di polizia in Italia è vittima di violente aggressioni, una statistica allarmante che richiede una risposta adeguata e tempestiva dal legislatore. Il protocollo Bjj4Police è riconosciuto dal corso di Laurea in Scienze Motorie dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale, ulteriore testimonianza del valore e della professionalità del progetto. Con il successo di questa edizione, il Bjj4Police conferma il suo ruolo nella formazione delle forze dell'ordine, combinando teoria e pratica in un contesto di continua evoluzione e rilevanza.