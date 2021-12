Percorsi oltre 5mila chilometri per tenere pulito il paese, i risultati dei volontari per l'ambiente

Domenica il gruppo volontari per l’ambiente di Castel Bolognese compie due anni di attività. Non solo raccolta rifiuti ma anche impegno per la cura e il decoro urbano. In due anni sono stati percorsi oltre 5mila chilometri.

I risultati del 2021: inaugurato il gruppo giovani dei volontari per l’ambiente dai 5 ai 16 anni con 25 adesioni; decine di volontari impegnati nel centro e nelle frazioni; raccolto oltre 490 sacchi di rifiuti vari e un bidone di mozziconi di sigarette; ripristino e pulizie delle aiuole di piazza Bernardi e piazza Fanti ; pulizia con taglio dei rovi delle vecchie mura del castello in viale Umberto I; raccolta dei rami secchi nei viali ; recupero bici abbandonate con la collaborazione dei vigili Pulizia delle vecchie mura del castello ed entrata del canale presso la chiesa di S. Sebastiano; messa a dimora di 32 alberi donati dalla regione; ripristino delle panchine, tavoli e giochi nei vari parchi; taglio dell’erba, verniciatura dei cancelli e ringhiere del cimitero centrale e frazioni; pulizia con idropulitrice del monumento dei sminatori con l’associazione “ Pietro Costa”; pichettatura del percorso della pista ciclopedonale; pulizia della chiesa di S. Sebastiano, verniciato il cancello , cura del parco delle rimembranze; messa a dimora di 12 piantine di ulivo e 4 rose nell’aiuola adiacente la scuola Bassi; gestione delle fioriere , aiuole e alcune rotonde comunali e relativa cura delle piante; educazione ambientale nelle scuole con progetti che coinvolgono i ragazzi; organizzato pizzata dei volontari presso gli orti di via Togliatti.

Del gruppo fanno parte tre GEV (guardie ecologiche ambientali) di Legambiente. Malgrado il covid sono stati effettuati oltre 200 interventi. “Oggi il nostro Castel Bolognese è più pulito grazie a tutti i volontari ma anche a tanti cittadini che collaborano per tenere pulito tante zone del nostro paese e alla collaborazione e sostegno da parte dell’amministrazione comunale, i dirigenti e i dipendenti comunali”, conclude una nota.