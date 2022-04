Un percorso di qualità e valorizzazione: il Musa di Cervia entra nella rete nazionale dei musei

Il Musa - Museo del sale di Cervia entra nel Sistema Museale Nazionale, rete di musei e luoghi della cultura collegati fra loro al fine di migliorare il sistema di fruizione, accessibilità e gestione sostenibile del patrimonio culturale. Il Ministero infatti ha previsto l’accesso alla rete nazionale, non solo ai luoghi della cultura statali, ma anche ai musei e luoghi della cultura pubblici o privati, che rispettino i requisiti di base relativi a organizzazione, collezioni, comunicazione e rapporti con il territorio.

A seguito di questa opportunità il settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna ha attivato un percorso di consapevolezza, di crescita e di valutazione delle istituzioni museali per giungere all’accreditamento al sistema nazionale dei musei della Regione Emilia-Romagna. A seguito dei risultati dell’istruttoria, con delibera del 4 aprile 2022, la Regione ha riconosciuto un elenco di musei idonei all’inserimento alla rete del sistema nazionale. E proprio il Musa di Cervia, già inserito nel Sistema Museale della Provincia di Ravenna, fra i primi ad entrare nella rete regionale e ad essere riconosciuto Museo di Qualità della regione Emilia Romagna dal 2010, è ora inserito anche nella rete nazionale.

“Entrare a far parte del Sistema Museale Nazionale è un importantissimo traguardo, raggiunto grazie all’attività costante di cura e rinnovamento del museo che ogni anno lavora per migliorare e implementare servizi, accessibilità, valorizzazione e qualità dell’offerta con grande attenzione a tutti i target di pubblico - dichiara Cesare Zavatta, assessore alla Cultura del Comune di Cervia - Il MUSA, che studia e racconta la storia della civiltà del sale, delle nostre radici, della città e del territorio, si riconferma un fiore all’occhiello dell’Amministrazione Comunale per il quale andiamo fieri”.