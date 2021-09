Perde il lavoro per aiutare il figlio con la leucemia: l'hotel organizza una cena solidale per aiutarlo

Continua la 'gara di solidarietà' per aiutare Andrea Giorgi, 61enne di Lido di Classe e padre di Toto, 13enne al quale qualche mese fa è stata diagnosticata una leucemia acuta. L'uomo, padre 'monogenitore' anche di una 16enne, è stato costretto a smettere di lavorare per poter assistere il figlio da un ospedale all'altro.

La comunità di Lido di Classe - e non solo -, anche dopo l'appello lanciato da RavennaToday, si è subito attivata cercando di raccogliere donazioni per aiutare Andrea e Toto, e in pochi giorni sul conto dell'uomo sono arrivate migliaia di euro da parte di benefattori da tutta Italia. Oltre a questo il Joko Park di Lido di Classe ha devoluto alla famiglia il ricavato di una serata, mentre la nuova iniziativa solidale è quella organizzata dall'Hotel Santiago di Milano Marittima.

"Leggendo della commovente vicenda della famiglia Giorgi, abbiamo pensato di dare una mano - spiega Annalisa Pittalis, titolare dell'albergo - Ho quindi organizzato una cena i cui proventi andranno interamente versati alla famiglia, grazie alla generosità di fornitori e collaboratori che lavoreranno a titolo gratuito. Lunedì 20 settembre si terrà una cena romagnola con tagliatelle, cappelletti, grigliata mista, dolci della casa e vino al prezzo di 25 euro, e tutto il denaro raccolto lo doneremo ad Andrea e Toto. Per l'occasione si esibirà anche la band cervese 'I Barboni di lusso'. Dico sempre che al Santiago siamo una grande famiglia... Ed è una bella famiglia!".