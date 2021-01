Perde l'equilibrio e cade dallo skate battendo il capo: paura per un 16enne

Paura nella prima serata di mercoledì al parco "Fagiolo" in zona Zalamella, a Ravenna, dove un giovane skater è rimasto ferito in una caduta. L'incidente è avvenuto intorno alle 18. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti della Polizia Locale, il ragazzo, 16 anni, si trovava in compagnia di alcuni amici e stava per rincasare, quando nell'allontanarsi ha perso l'equilibrio battendo col capo. Sono stati gli amici a chiedere l'intervento del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il minorenne, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di media gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Foto di Massimo Argnani