Perde l’orientamento nel Parco delle Foreste Casentinesi: paura per un escursionista faentino

Paura domenica mattina per un escursionista faentino di 54 anni, che ha perso l'orientamento lungo il sentiero 8 che da Poggio Scali porta a Castagno d'Andrea (nel comune di San Godenzo, all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi). Una squadra territoriale della stazione monte Falco che si trovava in zona per un addestramento è partita alla ricerca dell'uomo che è stato ritrovato ed accompagnato presso il rifugio la Capanna di Campigna a Santa Sofia.