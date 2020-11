Dopo 20 anni perde il lavoro e si reinventa: "Creo lampade con la legna portata dal mare"

Dopo 20 anni ha perso il lavoro, ma non la fantasia e la determinazione: e così è riuscito a trasformare una passione in un'attività molto lodevole anche da un punto di vista ambientale, che spera prima o poi possa trasformarsi in un'attività lavorativa vera e propria. E' la storia di Riccardo Rossi, 43enne di Classe che a febbraio si è ritrovato improvvisamente senza lavoro, dopo aver fatto il gommista per gli ultimi 20 anni. "Sono rimasto a casa dopo 20 anni nello stesso posto, quindi mi sono trovato a dovermi reinventare la vita. Poi ci si è messo di mezzo il Covid a bloccare ulteriormente la situazione - spiega Riccardo - Da sempre ho una grande passione per il mare, fin da quando sono nato. E poi in linea d'aria abito ad appena tre chilometri dal mare...".

L'idea, come spesso capita, è arrivata un po' per caso: "Mi sono soffermato a guardare con più calma quello che avevo attorno mentre facevo camminate in spiaggia, scoprendo nei legni trasportati dal mare sulla sabbia forme, colori, chiedendomi da dove provenissero e magari che storia potessero avere. Da lì mi si è accesa la... lampadina!". Ed è proprio sulle lampadine che si basa la nuova attività del 43enne: creare lampade artistiche usando i tronchi di legno raccolti in spiaggia, contribuendo così all'arte del riciclo. "Ho iniziato ad assemblare i legni portati dal mare, lampadine, fantasia e manualità e il resto è venuto da sè. Gli strumenti che uso sono un piccolo martello, chiodi e tanta fantasia nell'assemblare quei piccoli pezzi di legno che regala il mare, seguendo le loro linee naturali e senza aggiungere nient'altro che una bella lampadina a completare il tutto. Come sottofondo utilizzo sempre i Pink Floyd, la loro musica mi rilassa e mi ispira".

L'artista ha così iniziato a realizzare lampade e lampadari di ogni forma e tipologia: "I prezzi variano a seconda della complessità del modello, della grandezza e anche dal tipo di lampadina che utilizzo. Generalmente sono prezzi "popolari", dal momento che per me al momento non è un lavoro ma una grande passione. Ad oggi le mie lampade arricchiscono alcune abitazioni private e alcune vetrine di attività fra Ravenna e Forli".

Riccardo ha anche molto a cuore l'ambiente che lo circonda: "L'amore per il mare mi porta a fare lunghe passeggiate anche d'inverno armato di due sacchi: uno per raccogliere il legno e uno per raccogliere l'immondizia e tutto quello che in genererale non dovrebbe stare sulla spiaggia. È una cosa che mi sta molto a cuore e mi piacerebbe che le persone fossero più attente al rispetto dell'ambiente, non solo ripulendolo ma soprattutto non deturpandolo. Io sono arrivato a 43 anni e mi sto chiedendo se è ora di dare una svolta... Magari potesse diventare il mio lavoro quello delle lampade, ma mi piacerebbe anche portare avanti il sociale per quanto riguardo il riciclo".