Perdono tutto durante l'alluvione: buoni spesa in dono per ricomprare gli elettrodomestici

Le famiglie Bruno e Tania Brunelli e Corrado e Bruna Bosi desiderano ringraziare pubblicamente il comitato organizzatore della “Sagra de caplet”, la polisportiva di Porto Fuori, e i ragazzi, gli educatori e i volontari della “Associazione Spazio104 insieme OdV” per l'attenzione e la vicinanza dimostrate.

"Durante l'alluvione dello scorso 17 maggio le nostre case sono state pesantemente colpite e abbiamo di fatto perso tutto - spiegano - Siamo stati per mesi costretti a rimanere fuori dalle nostre abitazioni e solo ora pian piano cominciamo a vedere la luce. È stato per noi quindi un grande piacere ed emozione ricevere manifestazioni di solidarietà, in modo particolare l'attenzione che ci hanno voluto dedicare i ragazzi di Spazio104 e della Sagra de caplet, che insieme ci hanno donato dei buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di elettrodomestici. La solidarietà rimane una delle forme più importanti alla base della comunità e che rendono migliore una società".