Donne vittime di minacce, violenze e stalking sul lavoro: due uomini nei guai

Un uomo in carcere e un altro allontanato da casa per atti persecutori e maltrattamenti sulle donne

Un uomo in carcere e un altro allontanato da casa per atti persecutori e maltrattamenti sulle donne. I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno eseguito due misure cautelari nell’ambito del pacchetto di norme definito “codice rosso”.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Cervia hanno arrestato un cervese di 40 anni responsabile di atti persecutori nei confronti di una sua conoscente. L’uomo era già stato condannato dal Tribunale di Ravenna per lo stesso reato alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Nonostante la condanna e il divieto di avvicinamento alla donna, il 40enne aveva continuato a perseguitarla raggiungendola anche sul luogo di lavoro. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Ravenna, hanno consentito l’emissione da parte del giudice per le indagini preliminari di un provvedimento restrittivo nei confronti dello stalker. Lunedì l’uomo è stato quindi prelevato dai Carabinieri dalla sua abitazione e condotto in carcere a Ravenna dove si trova tuttora in regime di custodia cautelare.

I Carabinieri della Stazione di Campiano, invece, martedì hanno eseguito un provvedimento per contrastare le violenze in ambiente domestico. I militari hanno eseguito nei confronti di un ravennate di 50 anni la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. L’uomo, infatti, aveva più volte umiliato la propria convivente arrivando anche a minacciarla e a malmenarla. Il provvedimento, emesso dal Gip di Ravenna su richiesta della Procura della Repubblica, è stato notificato anche alla parte offesa.