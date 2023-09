Perseguitavano le ex con messaggi e telefonate: non potranno più avvicinarle nè contattarle

Non accettavano la fine della relazione perseguitando le ex: per questo due faentini sono stati raggiunti da altrettante misure cautelari. Nei giorni scorsi il Comando della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina, su delega del Tribunale della Procura di Ravenna, ha provveduto a notificare a due uomini residenti nel territorio dell’Unione due misure cautelari di divieto di avvicinamento, di contattare le due ex attraverso messaggi o telefonate e di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime.

Entrambe le donne - dopo essere state oggetto per mesi di atti persecutori da parte dei rispettivi ex compagni - una volta interrotta la relazione avevano iniziato a ricevere decine e decine di telefonate e messaggi, nel tentativo di riallacciare i rapporti. Un comportamento persecutorio che aveva gettato le due donne nello sconforto più totale e, spesso, anche nella paura di frequentare luoghi pubblici con il rischio di ritrovarsi di fronte i loro ex.

Le vittime dei comportamenti persecutori si sono così rivolte al Comando della Polizia locale di via Baliatico denunciando i comportamenti ossessivi tenuti dagli uomini. A supporto del loro racconto sono state portate le centinaia di messaggi e chiamate sui rispettivi cellulari. La Procura ha quindi coordinato le indagini portate avanti dal Nucleo di Polizia giudiziaria dei vigili.

Al termine dell’attività ispettiva - che in entrambi i casi ha accertato la veridicità del racconto reso dalle due donne, oggetto di continue molestie - il Gip del Tribunale di Ravenna ha emesso due provvedimenti cautelari nei confronti degli uomini: divieto di avvicinamento alle donne e ai loro congiunti più stretti e la proibizione di contattarle attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione. Entrambe le ordinanze sono state poi eseguite e notificate agli uomini dal personale del Nucleo di Pg della polizia locale faentina.