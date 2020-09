Persona travolta da un treno: interrotta temporaneamente la linea Adriatica

Circolazione ferroviara sospesa nel primo pomeriggio di giovedì per una persona investita da un treno Regionale in transito. L'incidente si è verificato tra Santarcangelo di Romagna e Gambettola poco dopo le 14, comportando l'interruzione temporanea del traffico. Secondo quanto emerso, in territorio cesenate, il treno regionale Ancona-Piacenza si è trovato davanti una persona sui binari e nonostante la disperata frenata del macchinista è stato impossibile evitare l'impatto.

E' scattato l'allarme che, oltre a far intervenire il personale del 118, ha causato il blocco della linea. Trenitalia informa che sono già in corso le operazioni per rimodulare gli orari dei treni, che al momento hanno accumulato ritardi fino a 40 minuti, e deviare alcuni convogli sulla linea per Ravenna.

Hanno accumulato ritardi il Freccia Argento 8866 Lecce-Milano, il Freccia Argento 8868 Taranto-Milano, i Freccia Argento 8889 e 8869 Milano-Lecce, l'Intercity 609 Bologna-Lecce, il Regionale Veloce 2132 Ancona-Piacenza, il 2129 Piacenza-Ancona e il 6564 Rimini-Piacenza ed i Regionali 11539 Bologna-Ancona, l'11536 Imola-Rimini e l'11540 Rimini-Imola.

