Pesca abusiva nella Baiona, arriva la stangata per i pescatori

Nella tarda mattinata di sabato è stato notato un barchino che manovrava all'interno della Baiona con fare sospetto e, sia da mare che da terra, è intervenuta la polizia Provinciale di Ravenna per capire cosa stesse succedendo. Intorno alle 11.30 il natante è stato intercettato e, a bordo, erano presenti due pescatori di Comacchio. Dagli accertamenti è emerso che la barca era priva di assicurazione e nessuno dei due due occupanti aveva il tesserino da pesca. Oltre a delle reti a tramaglio, il cui uso è vietato nella valle, sul fondo dell'imbarcazione c'erano diverse cassette piene di pesce appena pescato per un peso di oltre 100 chili. Per i due pescatori abusivi è così scattata una multa da 6mila euro a testa oltre al sequestro del barchino, dell'attrezzatura e del pescato.