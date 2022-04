Pescatore non rientra a casa: i sommozzatori trovano il cadavere nel canale

Un'altra tragedia nella notte ravennate, dopo il fatale incidente in cui ha perso la vita una 19enne. Poco prima della mezzanotte tra sabato e domenica ai Vigili del fuoco è giunta una richiesta di soccorso da parte dei Carabinieri, in quanto un pescatore amatoriale di 49 anni non era rientrato a casa. L'auto dell'uomo è stata trovata nei pressi dell'argine del Canale Destra Reno ad Alfonsine, con all'interno i suoi effetti personali.

Sono iniziate le ricerche alle quali hanno preso parte una squadra dei Vigili del fuoco di Ravenna, un camion di supporto, i sommozzatori da Bologna e due unità specializzate in ricerca di persone. Le ricerche sono andate avanti fino a domenica mattina quando, attorno alle 4, i sommozzatori hanno trovato il cadavere dell'uomo all'interno del Canale. Recuperato, il cadavere è stato affidato all'autorità giudiziaria. I Carabinieri indagano per capire se l'uomo possa avere avuto un malore o sia scivolato in acqua per altre cause.