Bracconaggio ittico di vongole a Foce Bevano: i pescatori di frodo tentano la fuga

Pescatori di frodo ancora in azione alla Foce Bevano. Nell’ambito di una pianificata attività di ordine pubblico a mare disposta dalla Questura di Ravenna per il contrasto alla pesca illegale e bracconaggio ittico, condotta dal personale della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini, della Polizia Provinciale di Ravenna e dei Carabinieri Forestali, la settimana scorsa è stato effettuato uno specifico servizio interforze finalizzato, tra le altre cose, alla tutela delle aree protette e della salute pubblica.

Durante la notte il personale di Polizia intervenuto nel tratto terminale del torrente Bevano, in prossimità della Foce, ha intercettato due equipaggi di pescatori di frodo colti a praticare la pesca di vongole veraci con barche a fondo piatto e potenti pompe termiche a idrogetto. L’operazione di Polizia interforze ha incontrato serie difficoltà organizzative dovute alla presenza capillare di “vedette” impegnate in un attento pattugliamento del territorio nel tentativo, poi non riuscito, di offrire protezione e supporto logistico ai bracconieri ittici.

Non è raro imbattersi in episodi di servizi di repressione del bracconaggio ittico che si concludono con impavidi e rocamboleschi tentativi di fuga da parte dei pescatori di frodo. Quest’ultimo non ha fatto eccezione e dopo ore di appostamento e attesa nel buio, durante le fasi finali dell’accertamento, i bracconieri sono stati fermati e identificati Oltre alle sanzioni penali previste per chi esercita la pesca abusiva in zone protette, sono state contestate ai cinque pescatori di frodo e alle tre “vedette” identificate, in concorso tra loro, anche le violazioni penali derivanti dall’utilizzo della “turbosoffiante”, l’attrezzo vietato per la pesca dei molluschi che procura danneggiamento e deterioramento dell’habitat naturale compromettendone lo stato di conservazione, ambiente protetto dalla normativa nazionale ed internazionale, come la Direttiva Habitat, che promuovere il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali della flora e della fauna nel territorio Europeo, e la Convenzione di Ramsar per la protezione degli ecosistemi acquatici.

Inoltre i molluschi pescati vengono immessi sul mercato senza i controlli sanitari previsti con possibile pregiudizio per la salute dei consumatori. Sequestrati, nel corso del servizio notturno, un furgone, due auto, tre barche, due pompe termiche a idrogetto, solidali con i rispettivi rastrelli inox muniti di sacca in rete e, infine, 150 chili di prodotto raccolto in area preclusa dall’autorità competente per motivi di salute pubblica da immettere sul mercato verosimilmente senza passare dallo stabulario per la depurazione.