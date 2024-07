Pescavano abusivamente vongole vicino al petrolchimico: maxi sequestro da 120mila euro

Maxi sequestro di due tonnellate di vongole e sei imbarcazioni utilizzate per il bracconaggio ittico. Le Fiamme Gialle ravennati, nell’ambito delle attività di iniziativa volte a contrasto dei traffici illeciti, hanno scoperto 5 persone intente a pescare abusivamente vongole all’interno dell’area portuale e, più precisamente, in acque vicini a siti petrolchimici e industriali.

Di particolare rilievo i risultati dell’operazione, che ha portato al sequestro, finalizzato alla confisca, di 1,8 tonnellate circa di pescato e di 6 imbarcazioni dotate non solo di motori sovradimensionati, ma anche di turbine aspiranti funzionali a contenere i tempi delle operazioni di pesca, ma dannose per l’equilibrio dell’ecosistema marino e, anche per questo, in spregio delle norme che regolamentano tale settore.

Tutte connotazioni, queste, che evidenziano il livello di organizzazione dei soggetti fermati e gli interessi economici connessi al traffico illecito dei molluschi che, oltre a ledere le risorse erariali e la leale concorrenza tra gli operatori, pone in pericolo la salute dei consumatori del prodotto. Per questo, in ossequio al dettato normativo, tutto il pescato sequestrato e immediatamente confiscato (che avrebbe potuto fruttare circa 20mila euro) è stato reimmesso in acqua, impedendone la commercializzazione e la somministrazione sulle tavole degli ignari acquirenti.

Ancora più incisivo, però, è stato il sequestro dei natanti e delle attrezzature utilizzate, il cui valore stimato è superiore a 100.000 euro, nonché la denuncia dei 5 soggetti all’Autorità Giudiziaria per bracconaggio ittico, in violazione a quanto disposto dalla Legge 154/2016, e per violazioni al Codice della Navigazione.

Il servizio, che è stato ultimato anche grazie al supporto della componente aeronavale del Corpo e alla preziosa sinergia attuata con la Capitaneria di Porto e la Polizia Provinciale, testimonia ulteriormente il costante impegno della Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria dedita al contrasto di ogni forma di illecito posto in essere in danno degli interessi erariali, della leale concorrenza tra operatori e in pregiudizio dei consumatori.