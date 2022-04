Controlli nelle aziende di prodotti ittici: 680 chili di crostacei, molluschi e rane scaduti

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nas di Bologna, nell’ambito del territorio interprovinciale di competenza, hanno intensificato l’azione ispettiva - a tutela del consumatore - nella filiera alimentare nel settore ittico e ortofrutticolo, riscontrando numerose irregolarità (in alcuni casi anche gravi) presso diverse aziende. I militari hanno complessivamente sottoposto a sequestro amministrativo circa 10.000 chili di prodotti ittici per un valore di oltre 240.000 euro, contestando sanzioni amministrative per un importo di 16.000 euro e segnalando alle rispettive Ausl di competenza 6 titolari di aziende di settore.

In particolare, in due aziende attive nel ferrarese e nel ravennate, sono stati rinvenuti circa 680 chili di prodotti tra crostacei, cefalopodi, molluschi, anguille, rane, ecc. scaduti da diversi mesi e sottoposti a congelamento in attesa di una potenziale re-immissione in commercio o nel ciclo di lavorazione. Altri controlli sono stati effettuati nelle case di riposo ravennati, con il sequestro di 200 chili di carne.