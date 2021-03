Peschereccio speronato e colato a picco al largo: soccorsi 4 naufraghi

Speronamento al largo di Cesenatico con un peschereccio della marineria riminese colato a picco dopo essere stato centrato da una nave battente bandiera albanese. L'incidente, le cui cause sono ancora in corso d'accertamento, si è verificato nella mattinata di giovedì quando, intorno alle 7, i pescatori stavano effettuando la pesca a strascico a circa 23 miglia dalla costa e sono stati travolti dalla motonave straniera, che stava procedendo verso il porto di Ravenna.

Dai primi riscontri, sembrerebbe che si sia verificata una falla che ha fatto colare a picco il peschereccio. Le 4 persone a bordo sono state tratte in salvo dall'imbarcazione albanese, che ha dato l'allarme facendo accorrere le motovedette della Capitaneria di porto e i Vigili del fuoco di Ravenna con i sommozzatori. Le operazioni di recupero dei naufraghi sono state coordinate dalla Capitaneria, che ha poi provveduto a trasportare i pescatori al porto di Rimini dove, ad attenderli, c'era il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Secondo quanto emerso, tutti e 4 starebbero bene a parte la forte paura, e non si sarebbe reso necessario il ricovero in ospedale.