Pestano e rapinano un uomo sulla barca nel porto canale: arrestati

Nella tarda serata di sabato 5 i Carabinieri del Nor di Cervia-Milano Marittima e della stazione di Cervia hanno rintracciato e arrestato in un bar di Cervia un 37enne tunisino, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Ravenna. Lo stesso provvedimento restrittivo è stato notificato la mattina seguente a un altro tunisino 34enne destinatario, già detenuto nel carcere di Ravenna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini che hanno convinto il Gip di Ravenna a spiccare la custodia cautelare in carcere, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna Antonio Vincenzo Bartolozzi, sono state condotte dai Carabinieri della stazione di Cervia che, nonostante le difficoltà dovute al lockdown, sono comunque riusciti ad acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due nordafricani coinvolti nel pestaggio, rapina di un telefono cellulare e di tentativo di estorsione di denaro ai danni di un 35enne italiano che all’epoca di tali fatti - ovvero nell’aprile di quest’anno - viveva in una barca ormeggiata nel porto canale di Cervia.