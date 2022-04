Una petizione per realizzare un'area cani all'interno del Parco Baronio

Un'area cani recintata all'interno del parco Baronio di Ravenna. E' la richiesta oggetto di una petizione lanciata da qualche giorno sulla piattaforma 'Change' da una giovane ravennate, Matilde Mordenti. Nel parco urbano - che negli ultimi anni è divenuto punto fondamentale di riferimento per la socialità, il movimento e lo sport - l'anno scorso è stato realizzato un percorso ciclopedonale che congiunge il centro sociale Baronio a via Fiume Montone Abbandonato.

"Il parco Baronio è una meravigliosa area verde dove rilassarsi e godersi le giornate - spiega la prima firmataria della petizione - Al centro del parco è presente un laghetto abitato da gruppi di anatre. Per la loro sicurezza, e anche per quella delle persone (sopratutto i bambini), i cani devono essere tenuti al guinzaglio. Per questo motivo molti padroni hanno manifestato la richiesta di un'area recintata per cani (meglio se divisa in due sezioni: per cani grandi e per cani piccoli). Chiediamo il sostegno di tutti per far sì che il parco diventi un'area sicura per tutti, animali e persone".