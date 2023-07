Gli alluvionati di Fornace Zarattini firmano una petizione: "Stop alle bollette e niente contributo di bonifica per 10 anni"

Qualche giorno fa un gruppo di cittadini ravennati residenti a Fornace Zarattini, colpiti dall'alluvione del maggio scorso, si è riunito per discutere dei problemi causati dal disastro che ha colpito anche la loro zona. Dall'incontro, al quale hanno partecipato anche il consigliere Giacomo Ercolani e il segretario Luca Cacciatore della Lega, è nata una petizione (cartacea) che al momento è possibile firmare al Via Vai Cafè - bar Igor di via Giannello, di fronte alla via Faentina.

"I residenti alluvionati di Fornace Zarattini - spiega la promotrice della petizione, Alessandra Musumeci - nonché i cittadini delle zone limitrofe colpite dall’alluvione nel comune di Ravenna, costretti ad abbandonare le proprie case in quanto impraticabili e impossibilitati a rientrarvi fino a data indefinita (la si definirà in corso d’opera sulla base dell’andamento asciugatura muri e pavimenti e successiva esecuzione lavori di ripristino, dunque non prevedibile a priori), chiedono che vengano defalcate tutte le utenze domestiche, ovvero luce, gas, acqua, rifiuti e canone Rai per il periodo giugno-dicembre 2023 e di non pagare il Consorzio di Bonifica dal 2023 e per i seguenti 10 anni a venire. Di chiacchiere e prese in giro ne abbiamo fin sopra i capelli!".