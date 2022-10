Ponte di Grattacoppa, i residenti non mollano: una petizione per chiedere compensazioni per i danni subìti

Dopo la seduta "infuocata" del consiglio comunale al quale hanno partecipato come spettatori alcuni cittadini per protestare contro i prolungati lavori del Ponte di Grattacoppa - e per la questione rimborsi per chi è stato danneggiato dal ritardo dei lavori - i residenti delle frazioni di Savarna, Conventello, Grattacoppa e Torri di Mezzano tornano all'attacco. Un gruppo di cittadini ha presentato una petizione per chiedere compensazioni a titolo di risarcimento per i danni subìti per il lungo protrarsi dei lavori al ponte, che proseguono da ormai due anni.

I cittadini, si legge nel testo della petizione, chiedono la realizzazione urgente di alcune opere pubbliche ad oggi non inserite nel Piano investimento per gli anni 2022-2024 e non inserite nell'elenco delle priorità: tra queste un'area verde attrezzata con giochi a Savarna più vicina ai servizi fruiti dai bambini (via dei Martiri adiacente alla scuola materna); la manutenzione al tetto del servizio esterno del Centro Segurini a Conventello; l'illuminazione degli incroci di via Basilica con via dell'Aratro e via del Quadrato a Savarna (valutando se illuminazione o lampeggiante); la realizzazione di un marciapiede in via Scolo Pignatta a Conventello/Grattacoppa; l'asfaltatura dell'incrocio con via dell'Aratro all'intersezione con via Basilica; il rifacimento della pavimentazione e marciapiedi in via Conventello; il rifacimento del manto stradale e messa in sicurezza delle vie Chiavica Fenaria (parte comunale) e via Chiusa a Savarna/Grattacoppa. Inoltre, "in relazione alle problematiche di carattere sanitario presenti nelle nostre località - scrivono - si segnala la necessità di istituire urgentemente a Savarna un servizio infermieristico, attualmente mancante, per prestazioni sanitarie domicilari, come ad esempio quello delle iniezioni per persone non deambulanti.

Nel frattempo i lavori al ponte sono ripartiti. "Sono davvero felice di vedere tanti mezzi lavorare al nostro ponte, nella speranza che i lavori procedano spediti e senza ulteriori soste fino al termine - dice Emily Tassinari, tra i promotori della petizione - Nel frattempo continuiamo a fare il giro largo e a spendere soldi e tempo. Vi invito a recarvi presso la cartolibreria 'Il Punto' di Franca Pasi a Savarna per firmare la petizione, che verrà poi presentata presso il comune di Ravenna. I cittadini promotori della petizione ritengono che i ristori proposti dalla maggioranza della giunta comunale siano inadeguatamente parametrati e insufficienti. E' importante che tutti si vada a firmare".