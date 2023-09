Piadine e cappelletti protagonisti alla sagra di Trento: il ricavato a favore di Conselice

Sabato in occasione della Sagra dei Santi Anzoi a Mattarello di Trento la piadina è stata protagonista del pranzo solidale. A servire piadine e cappelletti al ragù sono state le volontarie dell’associazione Bianconiglio di Conselice: il ricavato sarà impiegato per le iniziative sociali promosse sul territorio che porta ancora le ferite dell’esondazione. Una delegazione di Conselice ha incontrato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, l’assessore provinciale ad istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, il sindaco di Trento Franco Ianeselli, l’assessore comunale Roberto Stanchina e la deputata Sara Ferrari.

Un’iniziativa molto significativa per Conselice e un momento per incontrare le decine di operatori della Protezione civile intervenuti nei giorni dell’alluvione: oltre al comandante dei Vigili del fuoco volontari di Mattarello Manuel Ferrari, erano presenti i rappresentanti della Federazione dei Vigili del fuoco volontari e dei Corpi che hanno operato in aiuto della popolazione, assieme a tanti altri volontari che lo scorso maggio hanno prestato il loro aiuto. Particolarmente significativo, durante gli interventi, il momento della lettura dei messaggi dei bambini e delle famiglie soccorsi dai pompieri trentini.

"Abbiamo voluto ringraziare i tanti soccorritori intervenuti a Conselice nel modo più “romagnolo” possibile – ha dichiarato la sindaca Paola Pula -. Grazie alle donne conselicesi abbiamo condiviso con loro i sapori del nostro territorio, la piadina e i cappelletti. Così Conselice ringrazia tutti i soccorritori e i volontari che hanno prestato aiuto e supporto nel momento del bisogno".