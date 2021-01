Pialassa Baiona, sequestrati e rilasciati in acqua 80 chili di vongole pescate abusivamente

Nel tardo pomeriggio di lunedì 25 gennaio il nucleo pinetale della Polizia Locale di Ravenna e la Polizia Provinciale sono intervenuti nella pialassa Baiona per un’azione di contrasto della pesca di frodo delle vongole veraci. Due persone, non residenti nel comune di Ravenna, sono state fermate, identificate e sanzionate mentre svolgevano attività di pesca abusiva all’interno della pialassa. Il materiale pescato, circa 80 chili di vongole, è stato sequestrato e rilasciato in acqua. L’attività rientra fra quelle che il Comune di Ravenna svolge con le altre forze dell’ordine al fine di garantire il rispetto del diritto di uso civico di pesca.