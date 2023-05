Piano dell’Arricchimento Formativo del Territorio: si cercano nuovi progetti

E’ pubblicata sul sito del Comune di Ravenna la "call" rivolta a soggetti della cooperazione, dell’associazionismo, del privato sociale e/o imprenditoriale che intendano presentare proposte (progetti, eventi, attività) con caratteristiche formative, didattiche, educative da realizzare nell’anno scolastico 2023/2024. Il termine entro il quale inviare l’istanza e le proposte è sabato 10 giugno 2023 alle 12.

L’assessorato Cultura, Scuola e Politiche Giovanili del Comune sta infatti predisponendo la pubblicazione del Piano dell’Arricchimento Formativo – PAF del Territorio relativo al prossimo anno scolastico. Il PAFT raccoglie le proposte per la Qualificazione Scolastica progettate da Servizi e Uffici Comunali, Provincia di Ravenna, AUSL, Università, Musei, altri Enti e Istituzioni, Enti del terzo settore. Le proposte divise per ambiti di interesse – Educazione Civica –Scienze e tecnica-Arte e Lettura-Formazione – hanno come destinatari bambine/i, ragazze/i e docenti a partire da Nido d’Infanzia, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria fino alle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, nell’ottica di una continuità verticale e orizzontale che abbraccia per intero il ciclo di istruzione.

Per arricchire ulteriormente anche l’edizione 2023/24 è stato stabilito di aprire la call. Chi intende partecipare dovrà collegarsi al link https://bitly.ws/G78k e scaricare l’Istanza e i relativi allegati e seguire le istruzioni. È importante precisare che l’eventuale inserimento nel P.A.F del Territorio non dà diritto al patrocinio e a contributi da parte dell’Amministrazione, per i quali occorre seguire le procedure in essere. Info e chiarimenti: mbartolini@comune.ra.it 0544 482889/ 331.6378271; claudiatessadri@comune.ra.it 0544.482372.