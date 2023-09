Un piano di rilancio per il centro storico di Faenza: il programma in cinque punti

Un progetto per valorizzare e promuovere il centro storico di Faenza con l’obiettivo di favorire la ripartenza delle attività economiche dopo l’alluvione, di consolidare il brand di Faenza come città della ceramica, di rafforzare i percorsi commerciali dell’area urbana ed incentivare forme di collaborazione tra pubblico e privato attraverso la Cabina di Regia alla quale partecipano le associazioni di categoria. Lo schema di progetto in cinque punti è stato approvato di recente dalla giunta manfreda ed è stato inviato alla Regione al fine di ottenere un contributo pari a 64mila euro, su 80mila di costo complessivo.

Campagna di comunicazione del centro storico di Faenza per la ripresa nel post alluvione

Come prima azione da realizzarsi nel 2024 è prevista una attività di marketing urbano orientata alla valorizzazione degli spazi pubblici con una campagna promozionale specifica incentrata sulla ripresa di Faenza nel post-alluvione. La strategia dovrà prevedere un'accurata analisi dello scenario faentino e dei portatori di interesse locali, al fine di porre in atto di azioni di comunicazione innovative e di portata sovralocale, capaci di intercettare un pubblico esterno di fruitori e di possibili investitori, oltre a favorire attività di networking tra istituzioni e operatori dei diversi settori”. Costo totale: 10mila euro nel 2024

La ceramica di Faenza – Azioni di promozione, marketing e realizzazione eventi

Il rilancio del marchio e dei contenuti che lo accompagnano saranno il volano della comunicazione sul tema della ceramica. Accanto alla strategia di marketing è obiettivo comune il potenziamento dei grandi eventi della ceramica, come “Argillà Italia”, mostra mercato internazionale a cadenza biennale, nel 2024 che giungerà alla sua ottava edizione, e “Made in Italy” nel 2025, la versione nazionale. Costo totale dell’azione: 15mila euro nel 2024 e 10mila euro nel 2025.

Realizzazione e promozione del calendario unico degli eventi nel centro storico di Faenza

“Il rilancio del centro storico di Faenza nel post-alluvione - si legge - è iniziato durante l'estate a seguito della ripresa degli eventi in presenza. Il Comune ha predisposto la configurazione e la promozione di un calendario di iniziative distribuite tra le principali location del centro, le quali hanno permesso di recuperare i flussi di frequentazione dell'area, rafforzando il sistema di offerta. Il calendario di eventi è stato promosso in maniera coordinata attraverso un piano di comunicazione strutturato che ha dato una buona visibilità alle iniziative in cartellone, per il quale è stata impostata un'immagine coordinata accattivante che ha fatto da cornice all'intera programmazione, efficace e riconoscibile. Gli eventi estivi, inclusi i grandi appuntamenti dedicati alla ceramica, costituiscono la colonna portante del sistema promozionale faentino, grazie a una significativa capacità attrattiva e di coinvolgimento di varie realtà territoriali. Parallelamente rappresentano un'opportunità di sviluppo per il sistema produttivo locale che beneficia della circolazione di fruitori e operatori”.

Il progetto quindi ripropone l'attività promozionale del cartellone di eventi per gli anni 2024 e 2025, un piano di comunicazione del calendario, produzione di materiale grafico, strategie social e un sito web. Costo totale nel biennio: 30mila euro

Azioni di promozione e comunicazione per l’area mercatale

Con la finalità di rafforzare, modernizzare e sviluppare il mercato, ritenuto importante anche a fini aggregativi “è in fase di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale un nuovo regolamento che possa aumentare l’appeal del mercato faentino”. Si prevede quindi l’attuazione di una campagna e di azioni promozionali di sensibilizzazione per la valorizzazione del mercato cittadino. Costo totale dell’azione per il 2025: 5mila euro.

Monitoraggio

L’Amministrazione comunale, in continuità con quanto effettuato nei monitoraggi degli anni precedenti, affiderà il servizio agli organismi delle Associazioni di Categoria. Analisi e monitoraggio consentiranno tra le altre cose di “Ricevere un adeguato feedback per impostare future politiche di promozione e valorizzazione del centro storico” nonché di valutare “l’impatto degli eventi calamitosi e delle riaperture sul tessuto economico”. Per tale azione da eseguirsi nel 2025, il contributo richiesto sarà di 10mila euro.