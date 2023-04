Piantati 30 alberi per compensare le emissioni della pista di pattinaggio su ghiaccio

Giovedì, alla presenza del Comitato cittadino e della Polisportiva di Ponte Nuovo, della società calcistica Low Ponte e degli assessori Costantini e Gallonetto, si è svolto l’intervento di piantumazione di 30 lecci presso il campo sportivo di via Ancona, a Ponte Nuovo. Si tratta di un’azione di compensazione ambientale per l’abbattimento delle emissioni relative a Jfk on ice 2022, l’impianto per il pattinaggio su ghiaccio tradizionalmente ospitato nel periodo natalizio in Piazza Kennedy, messo in campo da Confesercenti Ravenna-Cesena e dai gestori stessi della pista, la ditta Zannoni.

Gli alberi, alla cui innaffiatura regolare contribuiranno attivamente Comitato cittadino, Polisportiva e Low Ponte, creeranno un perimetro verde che accompagnerà la passeggiata del circuito ad anello del campo sportivo. Il progetto Jfk on ice, dopo aver riscosso anche quest’anno ampio apprezzamento da parte della clientela, prosegue il suo percorso verso una maggiore sostenibilità e riduzione del proprio impatto energetico.