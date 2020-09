Allestisce una piantagione di marijuana con piante alte due metri: arrestato

Stavano percorrendo una strada sterrata della collina di Brisighella durante un normale servizio di controllo del territorio, quando all'improvviso si sono imbattuti in una vera e propria piantagione di marijuana. A quel punto i Carabinieri di Fognano hanno iniziato un’attività di osservazione per verificare se nell’abitazione adiacente fosse presente qualcuno al momento.

I militari dell’Arma erano a conoscenza del fatto che nell’abitazione fosse residente un uomo con precedenti specifici legati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre la coltivazione era ben nascosta essendo una zona isolata, ma i militari erano a una distanza di 20 metri in linea d’aria e alcune piante erano davvero alte e presentavano delle infiorescenze. Appena i militari hanno visto il proprietario far rientro all’interno dell’abitazione, hanno deciso di intervenire.

I militari della stazione di Fognano, insieme ai colleghi di Brisighella, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare. All’esterno dell’abitazione hanno ritrovato ben 32 piante di marijuana di altezza variabile da 20 centimetri fino a 2 metri e 15. Le piante erano sostenute da canne di bambù unite con un filo di plastica e all’interno dell’abitazione era presente l’occorrente per la coltivazione: diserbante, concime e fili di plastica utili per legare le piante alle canne di bambù.

Contattato anche il pm di turno Antonio Vincenzo Bartolozzi l’uomo, un italiano di 56 anni, è stato dichiarato in arresto ed è stato collocato ai domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria. Mercoledì a Ravenna si è tenuta l’udienza di convalida e il Gip Andrea Chibelli ha convalidato l’arresto, ha rimesso in libertà l'uomo e sono stati chiesti i termini a difesa.