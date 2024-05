Nuova aggressione in piazza Baracca: i cittadini lanciano una serie di proposte per riqualificarla

Contrasto al traffico e alla sosta 'selvaggia', più ordine e bellezza: sono le proposte di un gruppo di residenti e imprenditori di piazza Baracca, diventata da tempo teatro di diversi episodi di criminalità - a marzo il Questore Lucio Pennella ha disposto la chiusura di un minimarket e, due giorni dopo, i sigilli sono scattati anche per il secondo negozio, che a fine febbraio è stato teatro di un tentato omicidio.

Nella nota inviata dai cittadini sono evidenziate le criticità della zona, insieme a varie proposte legate alla viabilità, alla sicurezza e più in generale al 'riordino' dell’area. La piazza, evidenziano i cittadini, è "un rilevante ingresso di Ravenna, un vero e proprio ‘ingresso di casa’: e chi di noi non cerca di accogliere gli ospiti nel modo migliore? Occorre dunque considerare i temi della sicurezza, del traffico, del decoro e della vivibilità come centrali non solo per quelle aree, ma per tutta la città”.

Il traffico

“Piazza Francesco Baracca è attanagliata dal traffico tutto il giorno, tutti i giorni della settimana - scrivono i cittadini - La ragione è semplicissima: sul lato di careggiata prospiciente il caseggiato dal civico 42 al civico 31 e nell’area di carreggiata a ridosso del posteggio biciclette in fregio al torrione – equivalente a una superficie pari a 14/17 posti auto, ove vige il severo divieto di fermata – sostano in via permanente vetture nel totale disprezzo del codice della strada. Ne consegue una riduzione della carreggiata, con ingorghi. Si ritiene necessario e indifferibile l’installazione in via permanente di un sistema di telecamere sanzionatoria attivo 24 ore su 24".

"Concorrono a detto fenomeno di congestione, solo in taluni giorni e periodi, anche i bus turistici, che richiedono la sosta in piazza Francesco Baracca per facilitare la visita alla città a: persone diversamente abili, con contrassegno o documento equipollente, persone con età maggiore o uguale ad anni 74, persone con evidenti difficoltà motorie (tutore, ausilio meccanico, ecc.) - prosegue la nota - Si ritiene che sarebbe opportuno individuare altre aree alternative: parcheggio Torre Umbratica nei pressi del passante pedonale di via Pier Traversari dotato di appositi scivoli; via San Gaetanino nei pressi del passante pedonale di via Pier Traversari dotato di appositi scivoli; Piazza Giuseppe Garibaldi in vista della tomba di Dante; previo completamento di collegamento fra largo Giustiano e il giardino Bucci, attraverso Largo Giustiano, nei pressi del giardino Giannantonio Bucci affacciato su via Pier Traversari. Inoltre, tutti gli stalli destinati a usi agevolati sono impropriamente e perennemente impiegati per altro; serve l’installazione in via permanente di un sistema di telecamere sanzionatoria attivo 24 ore su 24. Non ultimo sul marciapiede alla francese piantumato a platani, ricovero di svariate installazioni pubbliche sgraziate e sconnesse fra loro, sfrecciano a tutta velocità motorini e monopattini nel totale disprezzo del codice della strada. Anche in questo caso si ritiene necessario e indifferibile l’installazione in via permanente di un sistema di telecamere sanzionatoria attivo 24 ore su 24”.

Episodi di violenza

Nel giro di pochi anni, poi, la centralissima piazza Baracca è stata tristemente teatro di ben quattro episodi di grande violenza: tre accoltellamenti (nel 2021 un 38enne è stato ferito alla gola; nel 2022 in seguito a una violenta lite, un uomo è stato accoltellato da un gruppo di più persone; a marzo 2024 una donna è stata ferita con diversi fendenti dal titolare del locale all’interno di un negozio di alimentari e nel 2023 un’aggressione con una bottiglia cominciata in piazza poi sfociata nell’uccisione, sempre per accoltellamento, di uno dei due uomini in via Cura). "Uno degli ultimi episodi che ha colpito l’area vasta di piazza Baracca, che va dalle mura della Madonna del Torrione a via Manfredo Fanti, alcune sere fa: due gruppi di giovani al culmine di una lite si sono aggrediti anche con coltelli e cocci di bottiglia, diversi i feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni - scrivono i cittadini - Si ritiene che nell’area debba essere sempre presente un rappresentante delle forze dell’ordine, magari in uniforme da cerimonia; vanno posti in essere sempre più ricorrenti controlli a quelle attività che, in particolare per gli orari, possano essere legate a successive situazioni di degrado: naturalmente non vanno a priori additate, tuttavia occorre monitorare eventuali falle normative. Si può valutare inoltre di anticiparne la chiusura serale”.

Bellezza e degrado

“Per piazza Baracca si dovrebbe tenere conto, si ripete nuovamente, del percorso intero che sottostà all’area, cioè l’itinerario che comprende il Foro Boario, le Mura storiche, viale e piazza Baracca, piazza Gandhi, via Cavour, via Fanti. Ora l’armonia è assente e ciò favorisce l’assenza di rispetto e decoro - si legge nella nota - Nell’area dovrebbe quanto prima essere sviluppato un ‘cammino’ per l’arte e il turismo che bonifichi il marciapiede alla francese di piazza Baracca e tutto il comparto dalle mura della Madonna del Torrione a via Manfredo Fanti. Possono concorrere al riordino della piazza: l’allestimento di giardini, sulla falsariga di quelli presenti nelle rotonde di Milano Marittima, anche attraverso gemellaggi. Sarebbe poi importante realizzare un’accogliente area di ricezione turistica, con toilette e dispenser acqua. L’ufficio Informazioni ed accoglienza turistica potrebbe essere posto presso Porta Adriana o all’interno del torrione, come già fece Forte dei Marmi con il proprio “fortino”. Questa collocazione peraltro sarebbe contigua all’“anello d’oro” e alla rinnovata area di Porta Tegueriense. Poi un sistema espositivo per ospitare in via permanente – salvo tour – la mostra dei mosaici antichi di Ravenna. Ancora, la collocazione di opere d’arte dai magazzini dei sistemi museali, da artisti mecenati e un sistema espositivo elettronico: un infopoint con impianti di digital signage, su cui fare ‘girare’ tutte le attività presenti e le iniziative in corso a Ravenna”.