Piazza a lume di candela e lampadine a basso consumo: così Cervia ha celebrato “M’illumino di meno”

Il Comune di Cervia ha aderito anche quest’anno a “M’illumino di meno - Festa del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, iniziativa promossa da Caterpillar, trasmissione di Rai Radio 2 in occasione dell’anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto avvenuta il 16 febbraio 2005. Il tema scelto quest’anno era “Tutta una comunità energetica”. Tante le iniziative che si sono svolte nel pomeriggio di giovedì organizzate dal Comune di Cervia. Erano presenti in centro anche il sindaco Massimo Medri e la Giunta comunale.

Il gruppo di volontari Amici della Biblioteca “Nati per leggere”, in collaborazione con la Biblioteca “Maria Goia” e la Libreria Bubusettete, sotto il voltone del Comune hanno letto pagine di prosa e poesia per bambini, creando un’atmosfera particolarmente suggestiva. In piazza Garibaldi, al lume di candela, è avvenuta la diffusione in diretta della trasmissione Caterpillar e sono state distribuite lampadine a basso consumo e lampade al led ricaricabili. Presenti anche gli astrofili cesenati che grazie ai loro telescopi hanno fatto vedere le bellezze del cielo notturno.