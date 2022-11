Aria di festa in piazza: è arrivato l'albero di Natale

Si comincia a respirare l'atmosfera natalizia in città, in attesa della nuova edizione di “Christmas in Ravenna”, la rassegna natalizia che prenderà ufficialmente il via a partire dal 3 dicembre con l'accensione dell'albero di Natale alle 17 in piazza del Popolo. Nella giornata di martedì il nuovo albero di Natale, come ormai da tradizione donato dalla città di Andalo, è stato montato ed è poi partito il suo allestimento con 250 elementi dorati a specchio che renderanno luminoso l’addobbo anche nelle ore diurne, mentre l’illuminazione sarà con luci a basso consumo e con orari ridotti rispetto al passato.