La piazza del mercato contadino è sempre più 'green': inaugurata la nuova colonnina elettrica

Il mercato contadino di piazza della Resistenza è ancora più green. È stata, infatti, inaugurata una colonnina elettrica ad uso dei produttori agricoli che hanno la necessità di mantenere la catena del freddo per i loro prodotti, ad esempio latticini e salumi. La colonnina ha sostituito i generatori a gasolio che i singoli operatori commerciali utilizzavano fino ad oggi che avevano un impatto ambientale e acustico per loro stessi, per i clienti e per i residenti vicini al mercato contadino.

“È stato un risultato raggiunto insieme alle associazioni di categoria Confagricoltura, Cia e Coldiretti – dichiara l’assessora al Commercio Annagiulia Randi – che avevano manifestato la necessità di una soluzione ecologica, in linea con lo spirito del mercato che ospita agricoltori a chilometro zero. Segno che i tavoli di concertazione producono effetti positivi. La nuova colonnina, oltre a rappresentare una svolta green, accresce l’appeal del mercato tanto che altri produttori che necessitano della refrigerazione hanno già manifestato il loro interesse e potranno arricchire l’offerta commerciale”. All’inaugurazione erano presenti Andrea Conti di Coldiretti, Michela Merlo di Confagricoltura e Danilo Donati di Cia.