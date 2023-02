A un anno dallo scoppio del conflitto, torna in piazza un presidio per fermare la guerra in Ucraina

L’invasione russa in Ucraina iniziò il 24 febbraio 2022. A un anno di distanza, la rete Europe for Peace promuove mobilitazioni nelle città italiane ed europee a un anno dall’invasione dell’Ucraina per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti. Venerdì 24 febbraio, in piazza del Popolo a Ravenna si terrà un presidio organizzato da Casa Delle Donne Ravenna, UDI Ravenna e Donne in nero, dalle 17 in poi con una fiaccolata silenziosa. Mobilitazione anche in piazza della Libertà a Faenza, dove dalle 18 sarà presente un gazebo di Overall Faenza Multiculturale.