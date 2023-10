Picchia la compagna fino a mandarla in ospedale: uomo patteggia la pena in carcere

Nel giugno scorso aveva picchiato la compagna mandandola in ospedale. Per questo un 40enne di Ravenna ha patteggiato la pena di 3 anni e 6 mesi. Al pronto soccorso dell'Ospedale di Mirandola, nel modenese, si era presentata una ragazza di 20 anni residente in città. Da lì, la giovane era stata dimessa qualche tempo dopo con una prognosi di 50 giorni.

A ridurla in quelle condizioni era stato il suo compagno, il 40enne ravennate. I due si erano frequentati per circa un anno, ma il fare violento di lui aveva sempre compromesso il loro rapporto. Lei aveva sempre perdonato i suoi comportamenti, ma quel giorno, al culmine di una lite, lui aveva iniziato a picchiarla. Prima in casa, poi in macchina, fino a quando lei non era riuscita a scappare dall'ira dell'uomo e a chiedere aiuto.

La donna si è quindi recata in pronto soccorso e, nonostante lo shock, ha trovato la forza di denunciare. Il 40enne è stato arrestato dalle forze dell'ordine e condotto in carcere, dove è rimasto sino ad agosto, per poi essere portato ai domiciliari dove si trova tutt'oggi. Nel frattempo ha avuto inizio il processo, nel quale la giovane, assistita dall'avvocato Giorgio Pelliciardi, si è costituita parte civile. Ieri mattina l'uomo ha patteggiato una pena di 3 anni e 6 mesi per maltrattamenti.