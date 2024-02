Picchia la moglie con calci e pugni e la manda in ospedale: scatta il 'codice rosso'

I Carabinieri di Ravenna, supportati da quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, hanno arrestato uno straniero 33enne accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce. Il "codice rosso" è scattato dopo l’intervento dei Carabinieri a seguito della richiesta di aiuto della moglie, giunta tramite il numero di emergenza 112, nel tardo pomeriggio di ieri alla Centrale Operativa della Compagnia di Lugo.

I militari si sono subito recati presso la residenza della coppia, al fine di evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Nella circostanza hanno potuto riscontrare, dalle ferite riportate dalla vittima e dalle dichiarazioni raccolte dalla stessa e da un’altra donna presente in casa, la dinamica dell’accaduto, procedendo pertanto a trarre in arresto il marito, ritenuto responsabile dei fatti.

Dal racconto della vittima sono emersi altri episodi di violenza e vessazioni che la donna avrebbe subito anche nel recente passato. Ieri l’epilogo: al culmine di una lite per futili motivi, la vittima sarebbe stata colpita ripetutamente con calci e pugni. Soccorsa dai sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Lugo, dopo essere stata medicata per le lesioni riportate, è stata giudicata guaribile in dieci giorni.

Del reato commesso nelle mura domestiche è stata data immediata comunicazione al magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ravenna, che ha disposto che l’arrestato fosse condotto alla casa circondariale di Ravenna.