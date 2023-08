Prima picchia una ragazza, poi tira una gomitata ai Carabinieri: 36enne arrestato

E' stata una notte di grande tensione quella di sabato davanti a un bar di Borgo Montone, dove si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri di Ravenna. I militari sarebbero giunti sul posto in seguito a una segnalazione che riferiva di una persona che stava picchiando una ragazza. Sul posto i Carabinieri avrebbero trovato più persone e la donna aggredita, mentre poco dopo sarebbe giunto anche un uomo di 36 anni, accusato di aver picchiato la vittima. A quel punto il 36enne, residente nel forese ravennate e già noto alle forze dell'ordine, avrebbe iniziato a minacciare i presenti, inclusi i Carabinieri. Avvicinato dai militari, il 36enne avrebbe così finito per tirare una gomitata a uno degli agenti. Fatto che ha portato all'arresto dell'uomo, poi convalidato nei giorni successivi dal Tribunale che ha poi disposto nei confronti del 36enne la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Ravenna. La notizia è riportata dalle edizioni locali dei quotidiani in edicola martedì.